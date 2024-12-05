التعليم تعلن نتائج الوجبة الثانية لقبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

نيوز - محليات



أعلنت وزارة العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج الوجبة الثانية لقبول من فئة ذوي الشهداء الناجحين في الدور الثالث والناجحين في الدورين والثاني للسنة الدراسية 2023/2022 غير المقبولين في الوجبة الاولى في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2025/2024.







ووجهت الوزارة الجامعات بدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

وبحسب بيان للوزارة ورد لـ نيوز، تتضمن نتائج القناتين العامة والقبول المباشر قبول (1439) موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (453) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و(70) طالبا من ذوي شهداء الحشد و(916) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب.ووجهت الوزارة الجامعات بدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.