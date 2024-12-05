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إلى أهالي بغداد.. قريبا ستحل عقد هذه المناطق
محليات
2024-12-05 | 09:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
6,060 مشاهدة
أكد المتحدث باسم وزارة الاعمار والإسكان، نبيل الصفار، اليوم الخميس، ان مشاريع مجسرات مهمة في
بغداد
سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة وستؤدي الى تقليل الزحامات المرورية في
العاصمة
.
وقال الصفار في حديث لـ
السومرية
نيوز، ان "تقاطع 77 القدس العبور يمر في مناطق مكتضة بالسكان وهي الفضيلية والمشتل والبلديات وسيكون فيها مجسرين سيؤديان الى تخفيف الزخم بالإضافة الى مجسرات
تقاطع
مجمع المشن ومعسكر الرشيد الذي سيربط الزعفرانية بالكرادة الذي سيحوي نفقين باتجاهين مختلفين ومجسر من الدورة الى
بغداد
الجدية ويربطهما بالزعفرانية وهذه عقد مرورية كبيرة وهذا المشروع سيؤدي الى تخفيف الزخم المروري في هذه المناطق".
وأضاف: "بالنسبة الى مجسر براثا هو جزء من مشروع بثلاث فقرات وهي انشاء جسر الصرافية الثاني والذي يمتد الى
ساحة
المستنصرية والذي تم افتتاح مجسر فائق حسن فيها وهذه المشاريع ستؤدي الى مسارات متكاملة دون زحامات بالوصول الى مجسرات الشالجية وساحة عدن دون عقد مرورية"، هناك محور طفيف سيكون سالك من المستنصرية الى
ساحة
عدن".
وأشار الصفار الى ان "افتتاح مجسر 77 القدس سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة والمشروعين الاخرين سيتم افتتاحهما قبل نهاية العام الحالي".
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