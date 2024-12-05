إلى أهالي بغداد.. قريبا ستحل عقد هذه المناطق

وقال الصفار في حديث لـ نيوز، ان "تقاطع 77 القدس العبور يمر في مناطق مكتضة بالسكان وهي الفضيلية والمشتل والبلديات وسيكون فيها مجسرين سيؤديان الى تخفيف الزخم بالإضافة الى مجسرات مجمع المشن ومعسكر الرشيد الذي سيربط الزعفرانية بالكرادة الذي سيحوي نفقين باتجاهين مختلفين ومجسر من الدورة الى الجدية ويربطهما بالزعفرانية وهذه عقد مرورية كبيرة وهذا المشروع سيؤدي الى تخفيف الزخم المروري في هذه المناطق".وأضاف: "بالنسبة الى مجسر براثا هو جزء من مشروع بثلاث فقرات وهي انشاء جسر الصرافية الثاني والذي يمتد الى المستنصرية والذي تم افتتاح مجسر فائق حسن فيها وهذه المشاريع ستؤدي الى مسارات متكاملة دون زحامات بالوصول الى مجسرات الشالجية وساحة عدن دون عقد مرورية"، هناك محور طفيف سيكون سالك من المستنصرية الى عدن".وأشار الصفار الى ان "افتتاح مجسر 77 القدس سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة والمشروعين الاخرين سيتم افتتاحهما قبل نهاية العام الحالي".