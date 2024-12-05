في بغداد.. اعتقال مخمور يحمل آلة حادة

أفاد مصدر أمني، باعتقال يحمل آلة حادة جنوب شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم القبض على لا يحمل أي مستمسك ثبوتي يسكن النهروان تم ملاحظته يتسكع ضمن الشارع العام ويعيق المارة حاملاً آلة حادة".

وأضاف أنه "تم المخمور إلى مركز للشرطة بموجب".