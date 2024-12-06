الدفء يتصاعد والأمطار "تخبئ" نفسها لحلول العام الجديد.. خلاصة طقس العراق

وبحسب بيانات الطقس، فإن ارتفاعا تدريجيا يطرأ على درجات العظمى يرافقها استقرار تام في الاجواء في كافة مدن ابتداءً من اليوم ويستمر لمدة اسبوع نتيجة لتوغل المرتفع الجوي الشبه المداري في طبقات الجو العليا، مسببا انعدام فرص الامطار ودفئ ملحوظ في الاجواء لتكون الاجواء على اثر ذلك خريفية ومعتدلة نهاراً وتكون باردة ليلاً وعند اولى ساعات الفجر والصباح الباكر.بالمقابل، من المتوقع ان يدخل حوض علوي بارد مع نشاط محدود لمنخفض مساء الأحد والأثنين المقبلين يعمل على تشكل سحب ممطرة تكون رعدية أحيانا تتركز في مناطق من البلاد، كما متوقع المزيد من ارتفاع من ويزداد الارتفاع مطلع الأسبوع القادم لتكون أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من كل عام.أما الرياح في الغالب تكون شمالية غربية خفيفة السرعة وتتحول تدريجياً في الأقسام الغربية من البلاد الى جنوبية شرقية، تليها باقي المناطق الأحد وتعود الرياح الشمالية الغربية الإثنين.وبحسب معلومات وتنبؤات الطقس فإن انقطاع المطر الحالي على الأغلب سيكون متبوعا بأمطار واسعة النطاق ومتكررة في شهر كانون الثاني/يناير المقبل وفقًا للمؤشرات، اما الاستقرار وعدم حدوث الامطار قد يكسر بحالة ضعيفة من الامطار فجر الاثنين وبشكل مؤقت وسريع.