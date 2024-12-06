غضب في الحارثية من نوايا "هدم مسجد" (صور)

نيوز-محليات



أقدم أهالي منطقة وسط بغداد، على تعليق لافتات على الخنساء، معترضة على نوايا "هدم المسجد وإعادة بنائه".

واظهرت اللافتات التي رصدتها نيوز، مطالبات لرئيس الوزراء ورئيس الوقف السني، بإيقاف محاولات هدم الخنساء وإعادة بنائه "تحت مسمى الاستثمار"، بحسب تعبير كاتبي اللافتة الذين وصفوا الأمر بأن "له نوايا مبطنة".

