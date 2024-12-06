ملف النوروز يدخل قائمة التراث الثقافي غير المادي

وقال البدراني في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذا التصويت على الملف الاقليمي المشترك شارك فيه كل من العراق، أفغانستان، أذربيجان، الهند، إيران، كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، باكستان، طاجيكستان، تركيا وتركمانستان".وتأتي هذه الموافقة، وفقاً للبيان، "استكمالا لمنجزات الوزارة منذ سنوات في مجال حماية وصون التراث الثقافي غير المادي بعد ان تم التصويت العام الماضي على اهم الملفات العراقية التي تم تسجيلها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي خلال اجتماعات اللجنة الحكومية، في دورتها 18 والتي تكللت بتسجيل حرفة بناء بيت القصب كملف وطني وملف النقش على المعادن كملف مشترك بقيادة وبمشاركة مجموعة من وباشراف المنظمة الالكسو".