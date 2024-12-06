موجة قطبية تضرب العراق.. استعدوا للثلوج في هذا الموعد

وذكر بيان للهيئة ورد لـ نيوز، أن "نماذج الطقس تتوقع اندفاع منخفـض قطبـي عميق خلال الشهر الحالي على عمـــوم مناطق العراق".وأضافت، أنه" متوقع أن يتسبب بتســـــــاقط كثيف للثلوج على مرتفعات شمال وكذلك غرب وانخفاض حــاد بدرجــات الحــرارة تحت الصفر المئوي شمال وغرب البلاد وأعلى من الصفر في مدن الوسط والجنوب"، متوقعة أن" يتسبب بموجة باردة قوية بعموم المنطقة".