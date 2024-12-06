فقد اسرته بحادث مدرسة الهارثة بالبصرة.. أحد ذوي الضحايا: الوعود كلها كاذبة

وقال مردان لـ نيوز، أنه "خلال سنة كاملة لم نحصل سوى الوعود الكاذبة من الحكومة والدرع الذي تسلمناه اليوم ضمن هذا المهرجان التأبيني".وأضاف، أنه "فقدت بهذا الحادث زوجتي واختي وابنتي والى الان معاملة التقاعد ما كاملة وجاي نراجع بيها بنفسنا والي من المفترض ان تشكل تربية الزبير تكمل حقوق الذين توفوا في الحادث".وتابع "رئيس الوزراء وعدنا بأن يحسبهم شهداء وبعث بوفد الى العزاء والى الان لم ينفذ الامر ولم نلمس أي موقف جيد من جميع الذين توجهنا إليهم"، الى ان "اختي وزوجتي كانتا مستحقات قطع أراضي وأيضا لم تسلم الينا".وطالب مردان الحكومة العراقية، "باحتسابهم شهداء على اعتبارهم لقوا مصرعهم اثناء تأدية الواجب الوطني الذي كانوا يؤدونه، اسوة بباقي الوزارات وأيضا أصحاب عرس الحمدانية".