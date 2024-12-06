ميسان.. "جمرية" داخل منزل تتسبب بوفاة 3 اخوة اثناء نومهم

وقال لـ نيوز، ان "3 اخوة لقوا حتفهم اثناء نومهم جراء الاختناق من جمرية ادخلوها داخل منزل واغلقوا الغرفة".وأشار الى ان "الحادث وقع في أحد المزارع بمنطقة الكسارة قضاء العزير بمحافظة ميسان".