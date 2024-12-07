السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع غابات بغداد المستدامة

أطلق رئيس السوداني، اليوم السبت، الأعمال التنفيذية لمشروع غابات المستدامة.

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، إن "رئيس أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع غابات المستدامة التي ستُنفذ على أرض معسكر سابقاً".