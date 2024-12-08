نقيب الصحفيين يكشف عدد الشهداء الصحفيين خلال معركة "داعش"

وذكر اللامي خلال ندوة حوارية بعنوان" الإعلام شريك أساسي في الانتصار على داعش" وحضره مراسل نيوز، إن "الإعلام كان شريكا أساسياً في الانتصار عندما لبى الصحفيين النداء مع الحشد الشعبي والجيش العراقي"، الى ان "هذه الجموع نقلت الصورة الحقيقة للمقاتلين في ساحات القتال ومئات الالف من الصحفيين المتطوعين كانوا قد ذهبوا إلى ساحات القتال لنقل الصورة الحقيقية الذين سطروا أروع البطولات في ساحات القتال".وأضاف ان "أكثر من ٥٠ شهيدا صحفي خلال معركة فقط ومئات الجرحى"، مبينا ان "النقابة اكرمت الجميع وكانت واقفة مع عوائل الشهداء والجرحى".