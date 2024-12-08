وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، أنه "تم تمديد فترة تسجيل مركبات الفحص مؤقت و المسجلة قبل تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ و المسجلة ضمن نظام المشروع الموازي لغاية ٢٨-٢-٢٠٢٥".