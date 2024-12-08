المرور توجه تحذيرات لهؤلاء السائقين

نيوز – محلي

وجهت العامة، اليوم الاحد، تحذيرات لفئة معينة من السائقين.

وقال مدير علاقات وإعلام المديرية العقيد حيدر محمد الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، ان "مفارز المرور مستمرة برصد مخالفة التفحيط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". وأضاف ان "ذلك يطبق وفق رقم 8 لسنة 2019".

