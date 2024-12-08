زوجة تقتل زوجها في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل زوج على يد زوجته جنوب .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين زوج وزوجته نتيجة مشاكل عائلية تطورت الى استخدام السلاح الابيض (سكين) من قبل الزوجة والتي اقدمت على طعن زوجها في البطن ما اسفر عن مقتله في الحال ضمن منطقة حي الجهاد".

وأضاف أنه "تم القبض على الزوجة وإيداعها التوقيف"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.