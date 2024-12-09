السجن المؤبد لتجار مخدرات في الانبار

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 100 ألف حبة من نوع كبتاجون المخدرة بوزن 17 كيلو غرام كانت مخبئة داخل إطار سيارة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49 من قانون العقوبات".