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السجن المؤبد لتجار مخدرات في الانبار
محليات
2024-12-09 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
212 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أصدرت
محكمة
جنايات الانبار، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق اربعة من تجار
المخدرات
عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس
القضاء
الأعلى
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 100 ألف حبة من نوع كبتاجون المخدرة بوزن 17 كيلو غرام كانت مخبئة داخل إطار سيارة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون
المخدرات
والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49 من قانون العقوبات".
>>
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