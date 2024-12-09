كهرباء الديوانية تكشف أسباب تراجع تجهيز ساعات الطاقة بالمحافظة

وقال بري في تصريح خاص لـ نيوز، ان "وضع المنظومة الكهربائية كما هو الحال في جميع المحافظات على نفس المستوى وهو توزيع المنتج من الطاقة على المحافظات وحسب ما متوفر وهناك محافظات مستثناة مثل محافظة لوجود الاستثمار فيها ومحافظة أيضا يصل التجهيز فيها 18 ساعة كما هو معلن من قبل وزارة وبقية تحصل على المتبقي من انتاج".وأضاف: "حمل هو ميجاواط 325 والحاجة الفعلية 800 ميجاواط وهذا أدى الى نقص ساعات التجهيز الى ساعة ونصف تشغيل وثلاث ساعات قطع، مع بعض القطوعات تنفذ عن بعد وقلة الانتاج بحسب الوزارة هو سبب زيادة ساعات الانقطاع".وبين بري ان "العراق ينتج حوالي 24 ألف ميجاواط ولكن الإنتاج الحالي انخفض الى 13 ألف ميجاواط ما أدى الى زيادة ساعات الانقطاع وظهور العطلات، ونعمل مع الوزارة على زيادة الإنتاج وتقليل ساعات القطع".