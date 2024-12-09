وقال محمد وزير السيد الصدر، "نعم، إن في من سيحاول نشر الفتنة وزعزعة وفق أهوائه وشهواته ومصالحه من الداخل والخارج على حدّ سواء. بل ومن داخل التيار الوطني الشيعي ممن اندسوا فيه زوراً وبهتاناً ومن خارجه بطريق أولى".وأضاف "من هنا أقول: حافظوا على ومقدساته وسمعته وارجعوا الى الله وانبذوا كل عنف فهناك من يتربص بعراقنا السوء فلا تعينوه على ذلك لا بقول ولا بفعل ولا أي شيء على الإطلاق ولا تقولوا قولاً وتفعلوا فعلاً إلا بعد مراجعة حوزتكم المباركة".وتابع: "وكل من يفعل ذلك فأنا منه براء بل وكل منه براء"، داعياً إلى "الاستغفار والصيام وتعزيز العلاقات الاجتماعية لا السياسية مع كل طوائف وكل فئاته مما يرضي الله ورسله وأهل بيته وضمن نطاق ثوابتنا الإصلاحية".