مكتب السيد الصدر يتخذ اجراء ضد المعتدين على صورة الشهداء السيد نصر الله والمهندس وسليماني

نيوز – محلي

اعلن القيادي في التيار الوطني الشيعي صفاء الاسدي، اليوم الاثنين، عن المعتدين على صورة الشهداء السيد حسن نصر الله وأبو المهندس وقاسم سليماني الى الجهات المعنية.

وكتب الاسدي في تدوينة على منصة X وتابعتها نيوز، انه "تم تسليمهم (المعتدين على صورة الشهداء السيد حسن نصر الله وأبو المهندس وقاسم سليماني) الى الجهات ذات العلاقة".

وحذر زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من تحرك لنشر الفتنة في العراق، فيما دعا لـ"الاستغفار والصيام".

وقال محمد وزير السيد الصدر، "نعم، إن في من سيحاول نشر الفتنة وزعزعة وفق أهوائه وشهواته ومصالحه من الداخل والخارج على حدّ سواء. بل ومن داخل التيار الوطني الشيعي ممن اندسوا فيه زوراً وبهتاناً ومن خارجه بطريق أولى".

وأضاف "من هنا أقول: حافظوا على ومقدساته وسمعته وارجعوا الى الله وانبذوا كل عنف فهناك من يتربص بعراقنا السوء فلا تعينوه على ذلك لا بقول ولا بفعل ولا أي شيء على الإطلاق ولا تقولوا قولاً وتفعلوا فعلاً إلا بعد مراجعة حوزتكم المباركة".

وتابع: "وكل من يفعل ذلك فأنا منه براء بل وكل العراقيين منه براء"، داعياً إلى "الاستغفار والصيام وتعزيز العلاقات الاجتماعية لا السياسية مع كل طوائف الشعب وكل فئاته مما يرضي الله ورسله وأهل بيته وضمن نطاق ثوابتنا الإصلاحية".





