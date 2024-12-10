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امطار وثلوج.. هل من موجة برد جديدة ستقتحم طقس العراق؟
محليات
2024-12-10 | 01:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,070 مشاهدة
السومرية
نيوز- محلي
توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء ، تساقطاً للامطار والثلوج خلال الايام المقبلة.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ
السومرية
نيوز أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وأضاف البيان، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد".
وتابع أن "
الجمعة
القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر خاصة في أقسامها الشرقية ، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".
ولفت إلى أن "طقس يوم السبت القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقيتين الوسطى والجنوبية ، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار وثلوج فوق المرتفعات الجبلية ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".
فيما ذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد في بغداد وصلاح الدين وبابل وكربلاء المقدسة 22، وفي ديالى والديوانية والنجف الأشرف والمثنى 23، وواسط وميسان وذي قار والبصرة 24، أما في نينوى والانبار فستكون 20 ، وأربيل 19 ،ودهوك 18 ، والسليمانية 17".
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