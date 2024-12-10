قطع خدمة الانترنت عن مناطق واسعة في الانبار

وقالوا لـ نيوز، إن "وزارة الاتصالات قطعت خدمة عن مناطق واسعة من محافظة منها (حديثة والرطبة وعنه والقائم)"، ولم يصدر بيان حتى اللحظة من وزارة الاتصالات، عن أسباب .وأضافوا، "هناك جهات مجهولة تدعو وكلاء الى الانضمام الى مجهز خدمة جديد وترك مجهزيهم السابقين".وناشد الوكلاء، الى "التدخل العاجل لايقاف قطع الارزاق من قبل الوزارة".