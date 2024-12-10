وفاة موقوف في البصرة

كشف العليا لحقوق الإنسان في البصرة، عن وفاة موقوف وفق قانون .

وقال المكتب في بيان، "يتابع المكتب مع مديرية مكافحة والمؤثرات العقلية وفاة أحد الموقوفين وهو منتسب على تولد 1979 والموقوف وفق المادة 27 متاجرة دولية من قانون 50 لعام 2017".

ولفت المكتب الى أنه "بانتظار نتائج التشريح والتقرير الطبي"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.