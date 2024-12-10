المحتوى الهابط يطال "حسن الباش"

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باتخاذ اجراءات قانونية بحق المدعو "حسن الباش" صاحب مقولة "يمي" بمحل لبيع مواد التجميل في .

وقال في حديث لـ نيوز، "لجنة المحتوى الهابط في تتخذ القانونية بحق المدعو (حسن الباش)".

وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية منذ أشهر عدة، ضد ما وصفته بـ"المحتوى الهابط" من خلال توقيف، وفق مذكرات قبض قضائية، شخصيات اشتهرت بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها "مسيئة".