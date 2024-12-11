آخر 3 أيام دافئة في العراق.. صقيع وحرارة بالسالب مع بدء الأسبوع الجديد

وبحسب تقرير هيئة الانواء الجوية، فإن الأجواء خلال اليوم الأربعاء تكون معتدلة نهارا وباردة في الليل والصباح، فيما ترتفع الحرارة 1 الى 2 مئوية اعلى من معدلاتها، وكذلك خلال يوم غد الخميس والجمعة.وستكون اقل درجة حرارة صغرى مسجلة 5 مئوية وتكون في السليمانية، اما اعلى حرارة صغرى ستكون في ميسان وتبلغ 11 مئوية، فيما اقل حرارة عظمى ستكون في السليمانية 17 مئوية، اما اعلى حرارة عظمى تكون في وميسان وذي قار والبصرة وتبلغ 24 مئوية.ومن المتوقع ان تشهد مناطق شمال البلاد تساقط زخات مطرية خفيفة خلال يومي الخميس والجمعة، مع تشكل الضباب صباح يوم السبت والأحد، حيث انه ابتداء من السبت المقبل تشير التوقعات الى ان موجة البرد المتوقعة ستكون اكثر شدة وتأثيرها الأكبر على الشمال والمناطق الغربية وبادية الجنوب.وستكون درجات الحرارة صفرية وتستمر ليومين او ثلاثة أيام ثم ترتفع قليلاً في المناطق الجنوبية والوسطى، وتستمر موجة البرد في باقي المناطق الشمالية والغربية.وحذر المختصون من ضرورة الانتباه واخذ الاحتياطات من الموجة القادمة، خصوصاً وجوب ان ينتبه المزارعون من تشكل الصقيع ما يؤثر على مزروعاتهم، والحرص الشديد على الأطفال وكبار السن من برودة الأجواء.ويتطرف نموذج التوقعات الكندي بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الموجة الباردة، حيث يشير الى تسجيل بغداد والمناطق المحيطة بها بين 0 و2 تحت الصفر مئوية، اما الشمال تكون 7 تحت الصفر، والمنطقة الغربية 5 تحت الصفر، والجنوب 0 إلى -3 تحت الصفر.