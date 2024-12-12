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نصائح بالاستعداد جيدًا.. روسيا "ستزفر" كتلة هوائية باردة "تجمّد" العراق
محليات
2024-12-12 | 02:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,020 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى موجة مطرية سريعة ستضرب بعض مناطق شمال البلاد، ابتداء من مساء اليوم الخميس حيث تسبق الموجة القطبية الباردة التي ستسيطر على
العراق
طوال الأسبوع الماضية قادمة من روسيا.
وتشير معلومات بيانات الطقس الى ان فرص امطار خفيفة الى متوسطة اغلبها ديمية ستشمل محافظات نينوى واربيل ودهوك وشمال وغرب السليمانية وبعض مناطق صلاح الدين، مساء اليوم الخميس وصباح الجمعة، وبعد ذلك من المتوقع تسجيل انخفاض كبير بدرجات الحرارة في عموم البلاد.
وتنتظر محافظات البلاد كافة، كتلة هوائية باردة مصدرها روسيا ممتدة من منخفض جوي تؤثر على البلاد بدءا من السبت ويزداد الانخفاض الأحد والأثنين، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة صفرية تتركز في
الشمال
والمنطقة الغربية وبادية
الجنوب
.
ويشمل الانخفاض مناطق وسط وجنوب البلاد، مع فرصة لتشكل الصقيع في المنطقة الغربية وبادية الجنوب، فما شدد المختصون على ضرورة الاستعداد لها خصوصاً المزارعين، مع الحرص الشديد على الأطفال وكبار السن من برودة الأجواء .
ومن المتوقع ان يبسق الموجة، فرص أمطار وتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية في دهوك وأربيل والسليمانية، وتبدأ من مساء الخميس وحتى السبت بشكل متقطع وتشمل أغلب مناطق الشمال، إضافة إلى مناطق متفرقة من صلاح الدين وديالى وفرصة متغيرة في المنطقة الغربية وربما بعض مناطق
الجنوب
على شكل زخات خفيفة متفرقة .
وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتعود الرياح الشمالية الغربية مساء الخميس في المنطقة الغربية، تليها باقي المناطق
الجمعة
عدا البصرة وميسان تتحول مساء الجمعة، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية السبت التي بدورها تزيد من الشعور بالأجواء الباردة وربما إثارة الغبار على بعض المناطق.
>>
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