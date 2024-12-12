شارك بتفجير ثلاثة منازل.. السجن المؤبد لداعشي في صلاح الدين

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "الارهابي شارك بعملية تفجير منازل ثلاثة مواطنين في قضاء الشرقاط عام 2015".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية/ 1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال باحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".