"غير مؤهل".. نائب يطالب بإقالة مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط

وقال الدلفي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في ظل معاناة أهالي المحافظات الوسطى من أزمة تردي الكهرباء، وهو ما إثر على المشاريع، وكذلك الفلاحين باتوا يعتمدون على الكهرباء خاصة في منظومات السقي الحديثة، نطالب وزير الكهرباء بإقالة مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط علاء سمير الجبوري لسوء الإدارة".وأضاف ان مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط عن أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية وفك الاختناقات في المحافظات والانبار وواسط، لكن يعمل بشكل عشوائي وغير مركزي وغير مؤهل على 3 محافظات، لافتا الى ان الجبوري ليس لديه خطط استراتيجية، وليس لديه خطط لمعالجة المشاكل الحاصلة هناك". كما بين ان "الطاقة الكهربائية شبه معدومة في القرى والارياف والمناطق الأخرى في المحافظات الوسطى".