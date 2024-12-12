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شعر بها سكان الشرقاط.. هزة أرضية تضرب شمال صلاح الدين
محليات
2024-12-12 | 09:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,106 مشاهدة
ضربت هزة أرضية، اليوم الخميس، مناطق شمال محافظة
صلاح
الدين وتحديداً قضاء الشرقاط مركز
المدينة
والقرى والنواحي التابعة للقضاء.
وقال مراسلنا في
المحافظة
إن "هزة أرضية ضربت مناطق شمال محافظة
صلاح
الدين وتحديداً قضاء الشرقاط مركز
المدينة
والقرى والنواحي التابعة للقضاء في الساعة 5 و20 دقيقة".
وأضاف، أن "أهالي
القضاء
شعروا بالهزة،
مشيرا
الى انه لم تسجيل حتى الآن أي إصابات".
فيما أصدرت
الهيئة
العامة للأنواء
الجوية
والرصد الزلزالي بيانا اكدت فيه وقوع هزة أرضية بمحافظة
صلاح
الدين بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.
>>
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