شعر بها سكان الشرقاط.. هزة أرضية تضرب شمال صلاح الدين

وقال مراسلنا في إن "هزة أرضية ضربت مناطق شمال محافظة الدين وتحديداً قضاء الشرقاط مركز والقرى والنواحي التابعة للقضاء في الساعة 5 و20 دقيقة".وأضاف، أن "أهالي شعروا بالهزة، الى انه لم تسجيل حتى الآن أي إصابات".فيما أصدرت العامة للأنواء والرصد الزلزالي بيانا اكدت فيه وقوع هزة أرضية بمحافظة الدين بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.