تعذيب قاس.. مشاهد وقصص مروعة لضحايا صيدنايا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قلق أممي حيال "انتهاك" سيادة سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-509421-638696659914260507.jpg
تعذيب قاس.. مشاهد وقصص مروعة لضحايا صيدنايا
محليات
2024-12-13 | 00:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,972 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
بينما يشاهد العالم فيديوهات خروج آلاف المعتقلين من سجن صيدنايا العسكري، لم تكتمل الفرحة عند جميع أهالي الناجين.
فقد خرج بعض المعتقلين في حالة نفسية يُرثى لها.
فبعضهم فقد الذاكرة نتيجة العنف والتعذيب، وبعضهم فقد قدرته على الاستيعاب، ولم يعد قادراً على التواصل مع الآخرين بشكلٍ
سليم
.
ومنذ بدء إخراج المعتقلين من سجون النظام السوري عقب هروب الرئيس بشار الأسد، بدأت
مواقع
التواصل الاجتماعي تغص بفيديوهات لأشخاص ظهرت عليهم علامات اضطرابات نفسية وعقلية خلّفتها سنوات الاعتقال الطويلة.
من بين الأشخاص الذي تم تحريرهم من هذه السجون، شخص في منتصف العمر تعمَّد الابتعاد عن الأشخاص واختبأ تحت سيارة.
وحول القريبون منه فهم تحركاته وسؤاله عن اسمه ومدينته، إلا أنه اكتفى بالصمت وبإلقاء نظرات ذهول يميناً وشمالاً.
والمعتقل من الأردن يدعى أسامة البطاينة، حيث لم يستطع الإجابة عن سؤال الأشخاص عن اسمه بعد خروجه من السجن، واكتفى بتناول بعض رقائق الشيبس المقدمة له.
وكشفت شهادات الناجين أن "الاضطرابات النفسية لدى بعض السجناء ترجع إلى طرق التعذيب المروعة المُستخدمة من قبل السجانين، سواء خلال التحقيق مع المعتقل في أول فترات اعتقاله لانتزاع اعترافات منه، أو حتّى بعد نقله إلى السجون السياسية الأكثر دموية".
وحسب شهادات الناجين، فإن أفرع المخابرات السورية تقوم على الترهيب النفسي قبل الجسدي، حيث يتم تعذيب بعض المعتقلين أمام الآخرين. إضافة إلى الحالة المزرية لأشكال الزنازين وضيق مساحتها وحشر أعداد كبيرة من المعتقلين فيها وذلك للتأثير على الحالة النفسية للمعتقلين.
لذلك، يلجأ الناشطون إلى تصوير المعتقلين ذوي الحالات النفسية المتدهورة وفاقدي الذاكرة من أجل نشر فيديوهاتهم على
مواقع
التواصل الاجتماعي ليتيحوا لأفراد أسرهم التعرف عليهم والوصول إليهم لاحقاً.
ونشر الناشط قتيبة ياسين على صفحته في منصة X رسالة وصلته من أحد الأشخاص بأنه استطاع من خلال هذه المقاطع التعرف على ابن عمه المعتقل في سجن صيدنايا، مشيراً إلى أن "المعتقل كان مربوطاً بحبل من يده ويجره شخص آخر بسبب فقدان الذاكرة".
وهذا الرجل هو واحد من 2000 معتقل تم الإفراج عنهم صباح سقوط بشار الاسد، وذلك وفقاً لمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.
ومن المتوقع أن هناك 11 ألفاً من المعتقلين قتلوا في صيدنايا منذ بدء الاحتجاجات حتى الآن.
وفي صباح يوم الإثنين، وصلت سيارة إلى حلب فيها سجين سابق من صيدنايا. ولأنه لم يكن فاقداً للذاكرة، تجمهر حوله أشخاص يحملون صوراً لأقارب لهم فقدوهم في صيدنايا، يعرضونها عليه على أمل أن يكون لديه أخبار عنهم.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. برشلونة على جدران زنزانات صيدنايا
05:26 | 2024-12-13
تفاصيل جديدة عن سجن صيدنايا.. من بناه وما قصة المكبس البشري؟
03:48 | 2024-12-13
إليكم سبب حريق دار المسنين في الأردن وعدد الضحايا
02:39 | 2024-12-13
حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة
07:22 | 2024-12-10
ضحايا
صيدنايا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها عطلة ليومين.. قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
سياسة
30.5%
11:50 | 2024-12-12
بينها عطلة ليومين.. قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
11:50 | 2024-12-12
داعش يرتكب مجزرة مروعة في قلب دمشق
دوليات
29.92%
11:31 | 2024-12-11
داعش يرتكب مجزرة مروعة في قلب دمشق
11:31 | 2024-12-11
في سوريا.. عطلة يومان أسبوعيا
دوليات
20.13%
11:43 | 2024-12-11
في سوريا.. عطلة يومان أسبوعيا
11:43 | 2024-12-11
الأسواق المحلية تشهد انخفاضا في الدولار
اقتصاد
19.46%
09:39 | 2024-12-11
الأسواق المحلية تشهد انخفاضا في الدولار
09:39 | 2024-12-11
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
الأكثر مشاهدة
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
لقطات
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
لقطات
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
اخترنا لك
الثلوج تغطي "حاج عمران" في أربيل (صور)
05:11 | 2024-12-13
الأنواء الجوية للعراقيين: احذروا من يوم غد
04:28 | 2024-12-13
أسماء المشمولين بالإعانة بعد الموافقة على تحويلهم لعقود في الداخلية
04:19 | 2024-12-13
تفاصيل جديدة عن سجن صيدنايا.. من بناه وما قصة المكبس البشري؟
03:48 | 2024-12-13
العراق يدخل بمرحلة الانجماد.. درجة حرارة صفر مئوية وثلوج
02:29 | 2024-12-13
البرلمان يتحرك لانصاف شرائح كبيرة من الموظفين.. ماذا عن رواتبهم؟
02:15 | 2024-12-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.