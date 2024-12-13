تعذيب قاس.. مشاهد وقصص مروعة لضحايا صيدنايا

نيوز – دولي

بينما يشاهد العالم فيديوهات خروج آلاف المعتقلين من سجن صيدنايا العسكري، لم تكتمل الفرحة عند جميع أهالي الناجين.

فقد خرج بعض المعتقلين في حالة نفسية يُرثى لها.

فبعضهم فقد الذاكرة نتيجة العنف والتعذيب، وبعضهم فقد قدرته على الاستيعاب، ولم يعد قادراً على التواصل مع الآخرين بشكلٍ .

ومنذ بدء إخراج المعتقلين من سجون النظام السوري عقب هروب الرئيس بشار الأسد، بدأت التواصل الاجتماعي تغص بفيديوهات لأشخاص ظهرت عليهم علامات اضطرابات نفسية وعقلية خلّفتها سنوات الاعتقال الطويلة.

من بين الأشخاص الذي تم تحريرهم من هذه السجون، شخص في منتصف العمر تعمَّد الابتعاد عن الأشخاص واختبأ تحت سيارة.

وحول القريبون منه فهم تحركاته وسؤاله عن اسمه ومدينته، إلا أنه اكتفى بالصمت وبإلقاء نظرات ذهول يميناً وشمالاً.

والمعتقل من الأردن يدعى أسامة البطاينة، حيث لم يستطع الإجابة عن سؤال الأشخاص عن اسمه بعد خروجه من السجن، واكتفى بتناول بعض رقائق الشيبس المقدمة له.

وكشفت شهادات الناجين أن "الاضطرابات النفسية لدى بعض السجناء ترجع إلى طرق التعذيب المروعة المُستخدمة من قبل السجانين، سواء خلال التحقيق مع المعتقل في أول فترات اعتقاله لانتزاع اعترافات منه، أو حتّى بعد نقله إلى السجون السياسية الأكثر دموية".

وحسب شهادات الناجين، فإن أفرع المخابرات السورية تقوم على الترهيب النفسي قبل الجسدي، حيث يتم تعذيب بعض المعتقلين أمام الآخرين. إضافة إلى الحالة المزرية لأشكال الزنازين وضيق مساحتها وحشر أعداد كبيرة من المعتقلين فيها وذلك للتأثير على الحالة النفسية للمعتقلين.

لذلك، يلجأ الناشطون إلى تصوير المعتقلين ذوي الحالات النفسية المتدهورة وفاقدي الذاكرة من أجل نشر فيديوهاتهم على التواصل الاجتماعي ليتيحوا لأفراد أسرهم التعرف عليهم والوصول إليهم لاحقاً.

ونشر الناشط قتيبة ياسين على صفحته في منصة X رسالة وصلته من أحد الأشخاص بأنه استطاع من خلال هذه المقاطع التعرف على ابن عمه المعتقل في سجن صيدنايا، مشيراً إلى أن "المعتقل كان مربوطاً بحبل من يده ويجره شخص آخر بسبب فقدان الذاكرة".

وهذا الرجل هو واحد من 2000 معتقل تم الإفراج عنهم صباح سقوط بشار الاسد، وذلك وفقاً لمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.

ومن المتوقع أن هناك 11 ألفاً من المعتقلين قتلوا في صيدنايا منذ بدء الاحتجاجات حتى الآن.

وفي صباح يوم الإثنين، وصلت سيارة إلى حلب فيها سجين سابق من صيدنايا. ولأنه لم يكن فاقداً للذاكرة، تجمهر حوله أشخاص يحملون صوراً لأقارب لهم فقدوهم في صيدنايا، يعرضونها عليه على أمل أن يكون لديه أخبار عنهم.