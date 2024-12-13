الثلوج تغطي "حاج عمران" في أربيل (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "بلدة حاج في شهدت تساقطا كثيفا للثلوج فيها، حيث غطت الثلوج المرتفعات والطرقات في مشهد شتوي ساحر".وأضاف، أن "الأحوال تسببت في إبطاء السير، مع تحذيرات للساكنين بضرورة توخي الحذر عند التنقل".