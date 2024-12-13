مصرع واصابة أربعة طلاب من الكلية العسكرية بحادث سير في صلاح الدين

وقال في حديث لـ نيوز، ان "حادث سير مروري على طريق قرب تكريت لطلاب الكلية العسكرية ادى الى وفاة واصابة ثلاثة اخرين".وأضاف ان "المصابين بحالة خطرة"، موضحا ان "الطلاب كانوا في طريقهم للالتحاق الى الكلية العسكرية".