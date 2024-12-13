ثمان وسبعون جامعة عراقية في تصنيف "UI Green Metric"

وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في منشور على صفحتها الرسمية وتابعته نيوز، انه "يعتمد تصنيف "UI Greenmetric" على معايير رئيسة تهتم بقياس المؤشرات المتعلقة ببيئة العمل والبنية التحتية في الحرم الجامعي %15 والطاقة والتغير المناخي %21 وإدارة النفايات %18 والاستخدام الأمثل للمياه %10 والتعليم وبرامجها الأكاديمية والبحوث %18 ووسائل المواصلات والتنقل داخل الحرم الجامعي %18.وأظهر الموقع للتصنيف (https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2024) حصول ثمان وسبعين جامعة عراقية على مراتب تنافسية إيجابية حيث حققت جامعة بابل التسلسل (119) عالميا ثم جامعات والمستقبل والفرات الأوسط التقنية وبغداد وكربلاء والبصرة والكفيل والتقنية الشمالية والجامعة الإسلامية وسومر ووارث الأنبياء والمستنصرية وسواها من الجامعات الحكومية والأهلية العراقية.