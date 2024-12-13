اعتقال 14 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان " مفارز عمليات المشتركة القت القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم ضبط بحوزته (360 بطاقة صرف آلي/ماستر كارد) بدون تخويل، واخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة".واضافت انه "تم الاستيلاء على (9) مسدسات وبندقيتين اثنتين، بالإضافة إلى مواد مخدرة واجهزة تعاطيها وكمية من الأدوية المنتهية الصلاحية، وحجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".واشارت الى ان "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي والرصافة خلال (٢٤)ساعة الماضية".