رئيس استثمار كركوك يرقص على أنغام الموسيقى وسط اكواب الخمور (فيديو)

ويظهر بحسب الفيديو المتداول رئيس هيئة استثمار دلير عبد وهو يرقص في احد الأماكن مع عدة اشخاص على انغام الموسيقي حاميلين اكوابا من الخمر.فيما تناقلت وسائل الاعلام مقطع الفيديو على نطاق واسع ولم يتسنى لـ نيوز التأكد من صحة المقطع، وهل ان الفيديو جديد ام قديم.