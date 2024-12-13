"كراون" تنشطر نصفين.. حادث كارثي في النجف يوقع مصاباً

وقال لـ نيوز، انه "نتيجة السرعة المفرطة، وقا حادث سير لسيارة نوع "كراون" وانشطرت الى نصفين في مخرج محافظة النجف".واضاف، ان "الحادث ادى إلى اصابة السائق بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى".