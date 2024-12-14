أقل من الصفر.. هذه المحافظة تسجل درجة حرارة -1 مئوية

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تسجيل محافظة عراقية درجة حرارة (-1) مئوية يوم غد الاحد.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "يوم غداً الأحد سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي وبارد بشكل عام مع فرصة لتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية، كما سيتشكل الضباب صباحاً، ودرجات الحرارة ستنخفض عدة درجات في جميع مناطق البلاد، والرياح معتدلة إلى متوسطة السرعة مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين والجنوبية".

وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً بارداً في المنطقتين والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد"، مشيرة إلى أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً في المنطقتين والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "الحالة ليوم الأربعاء المقبل ستكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في دهوك والسليمانية 9، أربيل ونينوى 10، صلاح الدين والأنبار 13، النجف الأشرف والديوانية والمثنى 14، بغداد وكربلاء المقدسة والبصرة وديالى وبابل وذي قار 15"، موضحة ان "درجات الحرارة الصغرى ستسجل في البصرة 8 مئوية وبغداد 5 مئوية ودهوك 3 مئوية واربيل ونينوى وصلاح الدين وديالى 2 مئوية والسليمانية -1 مئوية".