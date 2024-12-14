رابطة الرافدين لتنشيط السياحة: اختيار بغداد عاصمة الثقافة العربية يعكس عمق الحضارة العراقية

وذكر رئيس رابطة الرافدين لتنشيط السياحة داود شمو في بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي والعلاقات العامة للرابطة ورد لـ نيوز، أن الرابطة وبجميع أعضائها وكوادرها المؤسِّسين عملت على إعداد برامج ودراسات ستسهم في نهوض الواقع السياحي ونحن، بصفتنا أعضاءً في دعم مشروع عاصمة السياحة العربية لعام 2025 نعمل مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة، وبمشاركة القطاع الخاص السياحي متمثلاً بجميع أصحاب المرافق والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم والنخب الأكاديمية والقامات المعنية بالشأن السياحي، على استثمار هذه المناسبة لإبراز عمق الحضارة العراقية وأصالة العاصمة العراقية بغداد، التي كانت وما زالت مركزًا ثقافيًا وتاريخيًا عالميًا".وأشار شمو أن "من الأهداف الأساسية للرابطة المساهمة في تطوير القطاع السياحي في العراق، عن طريق معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم الحلول المستدامة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للسياح والزائرين العرب والأجانب، والمجاميع السياحية الوافدة إلى البلد، وتدريب الكوادر العاملة في المرافق السياحية، وتفعيل القطاع السياحي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني".