أعمال شغب وحرق قاعتين.. ماذا يحصل داخل سجن العمارة المركزي؟

نيوز – محلي

كشف مصدر امني، اليوم السبت، بأن أعمال شغب وحرق قاعتين حدثت داخل سجن المركزي.

وقال لـ نيوز، ان "عددا من النزلاء في سجن المركزي قاموا باعمال شغب وحرق قاعتين دون معرفة الأسباب".

وأضاف ان "مفارز الدفاع المدني وقوة من قسم شرطة حطين وفوج طوارئ لاول والفوج الثاني وقوة فوج فض الشغب توجهت الى "، لافتا الى ان "الموقف مسيطر علية بالوقت الحالي".