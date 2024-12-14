الأنواء تحدد موعد زوال الموجة الغبارية

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء عامر الجابري في حديث للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "حركة الغبار بدأت اليوم عند الساعة التاسعة صباحا من شمال غرب محافظة نينوى والبادية السورية من جنوب الحسكة، بالإضافة إلى تصاعد غبار في منطقة البعاج في قضاء سنجار"، مبيناً أن "المناطق التي تأثرت بحركة الريح هي المناطق الصحراوية المفتوحة".وأضاف، أن "طريق البعاج شهد بعض الحوادث المرورية جراء تصاعد الغبار بشكل كثيف"، موضحا، أن "الغبار وصل إلى وسيزول تدريجيا مساء اليوم".