بالصور.. العاصفة الترابية تصل كربلاء

وقال مراسل السومرية، إن العاصفة الترابية وصلت كربلاء، قبل قليل.وتوقعت هيئة الأنواء والرصد الزلزالي، زوال موجة الغبار مساء اليوم السبت.وكانت هيئة الانواء أعلنت في وقت سابق، عن حالة الطقس في خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت أن تكون الأجواء شتوية باردة والطقس غائم إلى غائم جزئيا، مع فرصة لهطول أمطار رعدية وثلوج في المنطقة الشمالية.وبينت ان "موجة غبار شديدة تندفع من جهة نحو مدن وسط وغرب وجنوب غرب البلاد مصاحبة لرياح شمالية غربية نشطة بهبات سرعتها تصل الى 70 كم بالساعة".