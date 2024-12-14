هل ستنجلي العاصفة الترابية عن بغداد والمحافظات.. اليكم التفاصيل

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، أنه "تشير صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة عند الساعة 6:30 مساء اليوم السبت، الى استمرار تأثر مدن وسط وشمال غرب البلاد وشرق وبعض مناطق حاليا بموجة الغبار التي بدأ تأثيرها نهار اليوم بسبب نشاط الرياح السطحية واندفاع كتلة باردة".وأضافت، انه "حسب التوقعات ستخف شدة الغبار جنوب نينوى وصلاح الدين خلال الساعات المقبلة، بينما سيزداد تركيز الغبار قليلا في ثم تخف شدته تقريبا قبل منتصف هذه الليلة ثم تعقبها تباعا خلال وقت متأخر او فجر الاحد باقي مدن البلاد الوسطى".وتابعت، انه "صباح يوم غد يستمر بعض الغبار العالق في أجواء اغلب مدن وسط وجنوب البلاد (بمدى رؤية تتراوح مابين 3-5 صباحا، تتحسن تدريجيا"، لافتة الى ان "موجة الغبار تتركز يوم غد الاحد في مناطق جنوب غرب البلاد، تندفع بعدها تدريجيا نحو شمال شبه الجزيره العربية".