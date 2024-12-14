تحالف العزم ينظم حملة للتبرع بالدم وسط استجابة واسعة من المواطنين

واستهل القيسي، الحملة بتبرعه بالدم مع فريق مكتبه، مؤكدًا دعم المبادرات الإنسانية الهادفة لإنقاذ الأرواح وتعزيز التكافل الاجتماعي، وفق بيان صادر عن مكتبه ورد لـ نيوز.وأُقيمت الحملة في القيسي بحضور فرق طبية مختصة، وأسهمت في جمع كميات كبيرة من الدم عبر تبرعات المواطنين الذين لبوا .وأعرب رئيس العزم في بغداد، بحسب البيان، عن "شكره وامتنانه لوزير ولجميع ملاكات الوزارة وللمتبرعين الذين استجابوا لهذه المبادرة التي تسهم في إنقاذ حياة الآخرين".