اعتقال متهمين "عذبا" شخصا في أربيل

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم إلقاء القبض على شخصين متهمين بإطلاق باستخدام أسلحة غير مرخصة، وتعذيب شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ارتكاب جرائم سرقة وتصوير أفعالهم ونشرها عبر التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن "عملية الاعتقال تمت بأمر من تحقيق أسايش أربيل، بعد تورطهما بحيازة أسلحة غير قانونية وإطلاق بها، بالإضافة إلى قيام أحدهما، تحت تأثير المواد المخدرة، بتعذيب أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوثيق الحادثة بمقطع فيديو".