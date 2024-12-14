وفاة محكوم "مدى الحياة" في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "نزيلا محكوما مدى الحياة توفي نتيجة تدهور حالته داخل سجن ابو غريب".

وأضاف أنه "فارق الحياة بعد نقله الى المستوصف الصحي التابع لسجن المركزي".