في ديالى.. "مريض نفسيا" يتعرض لاعتداء بتهمة تمزيق صور

أفاد ناشطون التواصل الاجتماعي، بتعرض شاب "مريض نفسيا" لاعتداء بتهمة تمزيق صور سياسيين في محافظة .

وقال الناشطون بعد نشرهم صورة له، إن "شابا من مواليد 2001 من أهالي تعرض لاعتداء من قبل الشرطة، بتهمة مزق بوستر في عليه صورة شخصية سياسية غير عراقية".

وأضافوا أن "الشاب يعاني من مرض نفسي وانفصام بالشخصية ويحتاج علاج طويل الأمد"، وكتبوا تعليقات على الموضوع طالبت بفتح تحقيق حكومي بهذا الأمر.