انتهاء المرحلة الأخيرة من التعداد السكاني.. هذا موعد النتائج النهائية

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن "هذه المرحلة تتعلق بجمع البيانات التفصيلية حول الواقع السكاني في البلاد، بما في ذلك الجوانب والتعليمية والخدمية والسكنية وغيرها من المجالات".وأضاف، "عقب الانتهاء من هذه المرحلة، ستبدأ عملية ترميز وتبويب وتصنيف البيانات، ومن المتوقع عن النتائج النهائية للتعداد في نهاية شهر شباط المقبل، بعد أن تم عن النتائج الأولية في تشرين الثاني الماضي".وأشار الهنداوي إلى أن "هذه المرحلة ستوفر صورة شاملة ودقيقة عن واقع السكان في البلاد، وستكون البيانات أساسية في التخطيط الاستراتيجي لتحديد أولويات التنمية"، مبيناً أن "هذه البيانات تشمل معلومات تفصيلية عن السكان تبدأ من وصولاً إلى المحلات السكنية الصغيرة، مما يوفر صورة واضحة عن خصائص حياة السكان".كما أكد الهنداوي أن "نتائج التعداد ستساعد في تحديد التحديات التنموية التي تواجه السكان في مختلف القطاعات، وستُسهم في وضع خطط فاعلة لتحسين حياة المواطنين في المستقبل".