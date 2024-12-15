الكشف عن أسباب انقطاع الكهرباء في كردستان اليوم

وأوضح محمد في بيان ورد لـ نيوز، أن "المشكلة تسرب الغاز في شركة دانة غاز أدت إلى انقطاع الغاز عن محطات التوليد صباح اليوم، ولكن قد تم حلها من المصدر"، مشيراً إلى أن "إعادة توزيع إلى حالتها الطبيعية ستستغرق نحو 20 ساعة".وأضاف محمد، الذي يشرف أيضاً على سيطرة كهرباء محافظة حلبجة، أن "التيار الكهربائي بدأ بالتدفق مجدداً إلى المحطات في الساعة 10:45 صباحاً، لكن التوزيع الشامل سيعود إلى وضعه الطبيعي على مدار الساعات القادمة".وأعلنت وزارة في حكومة إقليم في وقت سابق من اليوم الاحد 15 كانون أن انقطاع التيار حدث في الساعة الرابعة فجراً نتيجة مشكلة في ضخ الغاز، وتمكنت الفرق الفنية من إصلاح الخلل لبدء إعادة التيار تدريجياً.