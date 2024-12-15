عودة الكهرباء إلى طبيعتها في كردستان بعد الانقطاع المفاجئ

وأوضحت الوزارة في بيانٍ ورد لـ نيوز، أن "الانقطاع المفاجئ كان نتيجة مشاكل في الغاز، مما أدى إلى توقف محطات توليد عن العمل".وأضافت الوزارة، أن "فرق الصيانة تحركت بسرعة للتعامل مع الخلل، وتمكنت من إصلاح المشكلة وإعادة التيار تدريجياً إلى كافة المدن والمناطق المتأثرة".وأكدت الوزارة التزامها بـ"ضمان استقرار منظومة ومعالجة أي طارئ بشكل فوري"، مشيدةً بـ"جهود فرق الصيانة التي عملت على مدار الساعة لإعادة الخدمة إلى المواطنين".