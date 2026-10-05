بمبلغ يتجاوز 435 ملياراً.. إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لأكثر من مليوني أسرة

وقال رئيس ، في بيان، إن "الدفعة شملت أكثر من مليون و ٤٧٦ ألف أسرة يعيلها رجال بمبلغ إجمالي يزيد على ٣٥٢ مليار دينار، فضلاً عن أكثر من ٥٥٩ ألف أسرة تعيلها نساء بمبلغ فاق ٨٣ مليار دينار عراقي".وأوضح أن "الهيئة استكملت الإجراءات الخاصة بإطلاق الدفعة بما يضمن انسيابية عملية الصرف ووصول مبالغ الإعانة إلى الأسر المستحقة، داعياً المستفيدين إلى مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام مستحقاتهم".وأكد أن "الهيئة تواصل جهودها لتأمين الإعانات الاجتماعية للمشمولين وتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً ضمن البرامج الهادفة إلى دعم الأسر وتحسين استقرارها المعيشي".