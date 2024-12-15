بيان جديد من مكتب السيد الصدر بشأن سرايا السلام

نيوز – محلي

اصدر زعيم التيار الوطني الشيعي الصدر، اليوم الاحد، بيانا جديدا بشأن سرايا السلام.

وذكر المكتب في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذًا لتوجيهات (أعزه الله)، نعلن عن استقبال الشكاوى الخاصة بسرايا السلام من خلال رقم الهاتف والتعليمات المذكورة في البيان أدناه: