فيديو لفوضى في مجلس صلاح الدين.. ماذا يحصل؟

نيوز – محلي

منعت قوة امنية، اليوم الاحد، رئيس وأعضاء مجلس محافظة الدين من عقد جلسته الاعتيادية.

وبحسب فيديو نشر التواصل الاجتماعي ان "قوة امنية منعت رئيس وأعضاء مجلس محافظة الدين من عقد جلسته الاعتيادية، دون معرفة الأسباب".

فيما ذكر مراقبون ان "ذلك يعد خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من أسس النظام الديمقراطي"، معتبرين ان "ذلك يعد سابقة خطيرة".

وطالب أعضاء "القوات الأمنية بالحياد أسوة بما حصل في محافظة ذي قار، وعدم التدخل في الأمور الإدارية للمجلس، وسحب القوات من داخل أروقة لممارسة عملهم بشكل طبيعي".